Zweiter «Fall al-Bakr»? : Berliner Terrorverdächtiger soll IS-Mitglied gewesen sein

Der in Berlin festgenommene terrorverdächtige Syrer wird verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft heute in Karlsruhe.

Die Behörde hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Im Laufe des Donnerstags wird nach Angaben der Sprecherin geprüft, ob der dringende Tatverdacht bejaht und ein Haftbefehl beantragt wird.

Erst dann wird der Festgenommene von Berlin nach Karlsruhe gebracht. Beamte des Berliner Landeskriminalamts hatten den Mann am Mittwochabend in einer Wohnung im Stadtteil Schöneberg festgenommen.

dpa

03.Nov.2016