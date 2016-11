Trump gegen Clinton : Das Rennen im Minutenprotokoll

Mit überraschenden Erfolgen in vielen Staaten ist er der 45. Präsident der Vereinigten Staaten geworden - dazu verteidigten die Republikaner ihre Mehrheiten in Repräsentantenhaus und Senat.

Das Rennen um die Wahlmännerstimmen im Protokoll (alle Zeiten MEZ):

- 00.00 Uhr: In Indiana und Kentucky schließen die ersten Wahllokale. Mehr als 41 Millionen Frühwähler hatten ihre Stimme schon vor dem 8. November abgegeben.

- 01.30 Uhr: In vielen weiteren Staaten ist die Wahl beendet, auch in den umkämpften Staaten Ohio, Florida und North Carolina. Der Zwischenstand ist wie erwartet: Trump führt mit 24:3 Wahlmännern.

- 01.38 Uhr: Im Schlüsselstaat Florida zeichnet sich ein enges Rennen ab. Trump hätte ohne die 29 Wahlleute kaum eine Chance auf den Sieg, Clinton hätte zur Not Alternativen.

- 02.31 Uhr: Erwartungsgemäß steht es 68:66 für Clinton, nachdem eine ganze Reihe von Staaten die Wahl beendet hat.

- 02.50 Uhr: Trump erkämpft sich einen Vorsprung in Florida. Er gewinnt bisher in acht Staaten, Clinton in sieben und dem Regierungsbezirk.

- 03.02 Uhr: Viele weitere Staaten schließen die Wahllokale. Trump holt einige kleinere - New York, Heimatstaat beider Kandidaten, geht aber erwartungsgemäß an Clinton. Sie führt damit 97:84.

- 03.13 Uhr: Trump holt das konservative Texas. Dazu gewinnt er Bill Clintons Heimat Arkansas und führt so mit 128:97. Nun im Fokus: Trumps (knappe) Führung bei den Auszählungen in den Swing States Ohio, Florida und North Carolina.

- 03.14 Uhr: «Egal was passiert, die Sonne wird morgen wieder aufgehen, und Amerika wird auch weiterhin das großartigste Land auf der Welt sein», lässt Barack Obama in einem Video verlauten.

- 03.35 Uhr: Die Stimmung im Trump-Lager steigt langsam angesichts der laufenden Auszählungen. «Der Sieg steht kurz bevor», zitiert CNN eine Sprecherin. Auch bei den Prognosen wendet sich das Blatt.

- 03.52 Uhr: Das Rennen wird immer enger. Die Live-Prognose der «New York Times» sieht Trump nun deutlich als den Gewinner. Das Politblog «Fivethirtyeight» spricht Clinton jedoch mit einem trägeren Modell weiter die höhere Siegchance zu.

- 04.07 Uhr: Clinton bedankt sich schon einmal bei ihrem Team: «Was auch immer heute Nacht passiert, ich danke Euch für alles.»

- 04.21 Uhr: Überraschend groß ist Clintons Rückstand in Michigan, in Florida holt sie nicht stark genug auf. Sollte sie dazu North Carolina und Ohio verlieren, bräuchte sie einen Sieg in Arizona oder Georgia - wo Trump der Favorit ist.

- 04.26 Uhr: Trump gewinnt den Swing State Ohio. Neuer Stand: 167:122 für Trump. Mehrere Prognosen sehen ihn klar vorn.

- 05.00 Uhr: Trump holt das wichtige Florida. Clinton muss nun überraschende Siege einfahren, um zu gewinnen. Wie erwartet geht unter anderem Kalifornien (55 Wahlmänner) an sie.

- 05.06 Uhr: Mit North Carolina entscheidet Trump den nächsten Schlüsselstaat für sich. Clintons Chancen schwinden - in Wisconsin und Michigan liegt die Demokratin verblüffenderweise hinten.

- 05.30 Uhr: Mehr als 95 Prozent Siegchance für Trump: Das zeigt das Wahlbarometer der «New York Times». Auch «Fivethirtyeight» sieht ihn mit 77 Prozent vorne.

- 05.55 Uhr: Es geht Richtung Entscheidung. In Michigan, Wisconsin, New Hampshire, Utah, Iowa und Arizona liegt Clinton hinten. Sie führt in Nevada und Pennsylvania.

- 06.55 Uhr: Alles deutet auf einen Sieg Trumps. Er führt bei den Wahlleuten mit 244:215. Bei den insgesamt abgegebenen Stimmen liegt Trump bei 48,2 Prozent, Clinton bei 47,2 Prozent.

- 07.00: Die Abstimmung ist beendet. Die letzten Wahllokale in Alaska sind geschlossen.

- 07.55 Uhr: In Maine, Minnesota und New Hampshire führt Clinton laut CNN. Doch das allein wird nicht reichen. Im Clinton-Hauptquartier herrscht bedrückte Stimmung.

- 08.08 Uhr: Clinton will in der Nacht (Ortszeit) keine Rede mehr halten. Das Ergebnis sei noch zu knapp, sagt ihr Wahlkampfchef.

- 08.31 Uhr: Trump gewinnt völlig überraschend Wisconsin. Damit hat Clinton kaum noch eine Siegchance.

- 08.34 Uhr: Donald Trump ist zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden, wie die Nachrichtenagentur AP meldet.

von dpa

erstellt am 09.Nov.2016 | 08:51 Uhr