Darmstadts Abstieg besiegelt : Dortmund auf Platz drei - VfL gewinnt im Abstiegskampf

vergrößern 1 von 20 Foto: Thomas Frey 1 von 20







































Borussia Dortmund hat mit einem Sieg im wichtigen Duell mit 1899 Hoffenheim den direkten Champions-League-Rang drei zurückerobert. Die Westfalen siegten am Samstag auch dank eines Abseitstores von Marco Reus mit 2:1 (1:0).

Der Abstieg des SV Darmstadt 98 ist zwei Spieltage vor Schluss besiegelt, die Lilien unterlagen 0:1 (0:1) bei Meister FC Bayern. Für den Vorletzten FC Ingolstadt könnte das 1:1 gegen Bayer Leverkusen zu wenig gewesen sein, Augsburg kassierte in Gladbach spät den Ausgleich. Dem VfL Wolfsburg gelang in Frankfurt ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

BORUSSIA DORTMUND - 1899 HOFFENHEIM 2:1 (1:0)

Dortmund startete stark in das wichtige Duell um Rang drei und ging bereits nach vier Minuten durch Marco Reus in Führung. Der Treffer fiel aber aus klarer Abseitsposition. Auch der folgende Handelfmeter für den BVB war strittig, allerdings vergab Pierre-Emerick Aubameyang ohnehin (14.). Kurz vor Schluss erhöhte der Gabuner mit seinem 28. Saisontor auf 2:0 (82.), Hoffenheim gelang per Foulelfmeter durch Andrej Kramaric der Anschluss (86.). Der BVB brachte die knappe Führung über die Zeit und hat bei nun zwei Zählern Vorsprung gute Chancen auf die direkte Champions-League-Qualifikation.

FC BAYERN MÜNCHEN - SV DARMSTADT 98 1:0 (1:0)

Mit drei Siegen in Serie konnte der SV Darmstadt den Abstieg zuletzt immer wieder verschieben - nach dem 0:1 beim FC Bayern ist der Gang in die 2. Liga für die Lilien nun besiegelt. Die Gastgeber boten trotz ihres bereits feststehenden Meistertitels eine gute Leistung. Juan Bernat brachte die Münchner nach Vorarbeit von Franck Ribery in Führung (18.). Hamit Altintop vergab mit einem verschossenen Foulelfmeter gegen Ersatztorhüter Tom Starke kurz vor Schluss noch die Chance auf das mögliche 1:1 (86.).

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC AUGSBURG 1:1 (0:0)

Die Augsburger verpassten im Abstiegskampf durch ein Gegentor kurz vor Schluss den nächsten Big Point. Angreifer Alfred Finnbogason hatte die Gäste in Führung gebracht (57.), André Hahn gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleich (90.+4). Augsburg verpasste durch das Remis einen weiteren Schritt nach oben und bleibt 13. mit sechs Zählern Vorsprung auf Abstiegsplatz 17. Gladbach hat dank des späten Treffers zwei Zähler Rückstand auf Europa-League-Rang sechs.

FC INGOLSTADT 04 - BAYER LEVERKUSEN 1:1 (0:0)

Wie schon beim 1:4 gegen den FC Schalke vergangene Woche zeigten die abstiegsbedrohten Leverkusener eine ganz schwache Leistung. Sonny Kittel brachte die Gastgeber zunächst in Führung (73.)., Kai Havertz gelang immerhin noch der Ausgleich (78.). Nach dem Remis hat die Werkself weiter sieben Punkte Vorsprung auf Ingolstadt - und kann damit nicht mehr direkt absteigen. Die Relegation droht aber weiter, das Team von Trainer Tayfun Korkut ist nun seit fünf Ligaspielen sieglos. Ingolstadts Rückstand auf den Relegationsrang 16 könnte am Sonntag auf vier Zähler wachsen.

EINTRACHT FRANKFURT - VFL WOLFSBURG 0:2 (0:0)

Nach zuletzt zwei Niederlagen gelang dem VfL Wolfsburg ein ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Dank des Erfolgs bei Pokalfinalist Eintracht Frankfurt kletterten die Niedersachsen zunächst auf Rang 14 - Mainz und der HSV spielen allerdings am Sonntag noch gegeneinander. Daniel Didavi erzielte nach Vorlage von Torjäger Mario Gomez die Führung für die Gäste (48.), Gomez erhöhte auf 2:0 (63.). Frankfurt hat bei nun vier Zählern Rückstand auf den Sechsten Köln nur noch geringe Chancen auf die Europa-League-Qualifikation über die Liga.

32. Bundesliga-Spieltag

Bundesliga-Tabelle

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 18:12 Uhr