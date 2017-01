Kandidaten-Ranking : Dschungel-Bewohner im Netz: Auswanderer Büchner oben

vergrößern 1 von 2 Foto: Andreas Arnold 1 von 2

Das RTL-Dschungelcamp «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ist noch nicht auf Sendung - aber ein Kandidaten-Ranking gibt es jetzt schon.

Nach den Erwähnungen in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram oder Facebook liegt der TV-Auswanderer Jens Büchner (47, «Goodbye Deutschland») auf Platz eins, wie die Agentur MediaCom in Düsseldorf errechnete. Rund 2570 Mal wurde Büchner bis Freitag seit Bekanntgabe der Kandidaten am 6. Januar im Netz genannt - auf Platz zwei folgte Model Gina-Lisa Lohfink (30) mit 2440 Treffern. Auf Platz drei musste sich Ex-DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (27) mit 1220 Erwähnungen begnügen.

Mit rund 500 Posts und Kommentaren bildete Neue-Deutsche-Welle-Sängerin Fräulein Menke (56) das Schlusslicht der zwölf Dschungelbewohner, die von diesem Freitag an bis zu zwei Wochen in einem Camp in Australien verbringen werden.

