Bund-Länder-Verhandlungen in berlin : Durchbruch oder Kompromiss?

Grundsatzeinigung im Streit über die Bund-Länder-Finanzen: Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben entscheidende Hindernisse für die Reform aus dem Weg geräumt. Historischer Durchbruch oder Kompromiss mit Hintertürchen?



Was waren die streitPunkte?

Gestritten wurde über eine Reihe von Grundgesetzänderungen, die das Verhältnis und die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern neu regeln sollen. In der neunstündigen Marathonsitzung im Kanzleramt einigten sich Merkel und die Ministerpräsidenten auf Änderungen an insgesamt 13 Stellen des Grundgesetzes. Das Bundeskabinett soll die Vorlagen dazu in der kommenden Woche auf den Weg bringen. Danach müssen Bundestag und Bundesrat noch mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen.



Werden Strassen Privatisiert?

Hier gab es eine Einigung. Die Privatisierung von Autobahnen und Bundesstraßen wird ausgeschlossen. Eine neue Gesellschaft soll zu Jahresbeginn 2021 die Verwaltung für Planung und Erhalt aller Bundesautobahnen übernehmen. Eine Übertragung der Bundesstraßen an die Gesellschaft ist nicht vorgesehen – es sei denn, ein Land wünscht dies ausdrücklich.



Thema Flüchtlingspolitik

Zwar gab es dazu keinen offiziellen Beschluss, doch sind sich Bund und Länder einig, rasch eine koordinierende Behörde für die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern einzurichten. Über die genaue Mitarbeiterzahl wird noch gestritten.



Thema: Schulsanierung

Der Bund wird in den nächsten Jahren 3,5 Milliarden Euro für die Sanierung von Schulen in besonders finanzschwachen Kommunen zur Verfügung stellen. Nach Informationen unserer Redaktion soll 102 Millionen Euro nach Brandenburg und 75 Millionen nach MV fließen.

Was ändert sich beim Länderfinanzausgleich?

Der Länderfinanzausgleich, gegen den drei Bundesländer geklagt hatten, wird auf eine neue Grundlage gestellt. Das bisherige System mit zwei Stufen der Umverteilung und einem Gesamtvolumen von 17,5 Milliarden Euro soll vereinfacht werden. Der Umsatzsteuervorwegausgleich, der aus Gebern wie Nordrhein-Westfalen bisher Nehmerländer machte, entfällt. Der Bund entlastet die Länder unter dem Strich um 9,5 Milliarden Euro – um 116 Euro je Einwohner.



Wie wirkt sich das aus?

Für NRW gibt es ab 2020 mit rund 1,4 Milliarden Euro – 80 Euro je Einwohner und Jahr – die größte Entlastung. Brandenburg kann mit 283 Millionen Euro und MV mit 367 Millionen Euro rechnen.

Kommentar: Chance für Verbesserungen Es ist eine Zäsur. Mögen die Ministerpräsidenten vor dem Gipfel auch vor einer fortschreitenden Zentralisierung gewarnt

haben: Sie verließen die Sitzung mit einer Einigung, die dem Bund just mehr Kompetenzen und Mitspracherechte einräumt. Wer Geld gibt, will über die Verwendung mitbestimmen können. Wichtige Aufgaben von der Schulsanierung bis zum Ausbau des Straßennetzes können nun beschleunigt vorangetrieben werden – darin liegt die Chance für Verbesserungen,





von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 09.Dez.2016 | 20:00 Uhr

