Nebeneinkünfte von Politikern : Einfluss auf Gesetze gegen Geldzahlung?

1 von 1 1 von 1

Berichterstatter im Verteidigungsausschuss – und zugleich Aufsichtsratsmitglied eines Rüstungsunternehmens? Für den CSU-Bundestagsabgeordneten Florian Hahn ist das kein Problem, wohl aber für die Antikorruptionsorganisation Transparency International. Insgesamt 105 Abgeordnete säßen derzeit im Bundestag, deren Nebeneinkünfte womöglich im Interessenkonflikt mit ihrem Mandat stünden, erklärte TI-Deutschland-Chefin Edda Müller gestern bei der Vorstellung einer neuen Studie.

Der Fall Hahn sei der Auslöser für die Untersuchung gewesen. Wenn jemand maßgeblichen Einfluss in einem Ausschuss ausübe, der über Rüstungsprojekte entscheide, und zugleich mit 30 000 Euro jährlich für seine Aufsichtsratstätigkeit im Rüstungsunternehmen IABG bezahlt werde, habe das „zumindest ein Geschmäckle“, sagte TI-Deutschland-Vize Hartmut Bäumer. Einfluss auf Gesetze gegen Geld – Korruption im Hohen Haus? Hahn bestreitet Interessenkonflikte. Und auch Müller sagt: „Es gibt keinen Anlass, dem Parlament als Ganzem zu misstrauen.“ Doch müsse gerade angesichts des erstarkten Populismus’ dem Verdacht entschiedener entgegengewirkt werden, „aus Angst vor der Erosion der politischen Werte“.

TI hat für die Untersuchung alle 630 Bundestagsabgeordneten überprüft. Verdienste aus Nebentätigkeiten haben 164 von ihnen angegeben. Problematisch werde es, wenn die Zuverdiener an wichtigen Schalthebeln im Parlament sitzen und so maßgeblichen Einfluss auf die Gesetzgebung haben – etwa als Berichterstatter oder als Ausschussvorsitzende. Das trifft auf 105 Abgeordnete zu, heißt es in der TI-Studie.

Ein „Geschmäckle“ gebe es etwa im Fall der SPD-Abgeordneten Kirsten Lühmann, so Bäumer: Als Aufsichtsratsmitglied der Bahn und Berichterstatterin im Verkehrsausschuss seien Interessenkonflikte geradezu programmiert. Problematisch sei auch der Fall des CDU-Abgeordneten Rudolf Henke: Als Vorsitzender des Ärzteverbandes Marburger Bund müsse er die Verbandsinteressen vertreten, sei aber zugleich Vizechef des Gesundheitsausschusses des Bundestages.

Die Organisation fordert schärfere Regeln, um Missbrauch auszuschließen: Abgeordnete sollen dazu verpflichtet werden, vor wichtigen Beratungen potenzielle Interessenkonflikte anzugeben und dann auch zeitweise aus Ausschüssen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus pocht IT darauf, dass die Einkünfte genau angegeben werden, und nicht wie bislang in zehn Stufen bis zu einer Grenze von 250 000 Euro.

Unter Generalverdacht will Transparency die Zuverdiener nicht stellen. Und auch wenn es viele potenzielle Fälle gebe, einen tatsächlichen Regelbruch habe man bislang nicht aufspüren können. „Aber wir bleiben am Ball“, so Edda Müller.

von Tobias Schmidt

erstellt am 10.Dez.2016 | 08:00 Uhr