Polizei im Großeinsatz : Gegenproteste zum zweijährigen Pegida-Jubiläum

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Zusammenstöße wie vor einem Jahr zu verhindern.

Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmer appellierte an die Kundgebungsteilnehmer, vom Recht auf Meinungsfreiheit nicht nur friedlich, «sondern auch mit Anstand und Respekt» Gebrauch zu machen.

Ursprünglich wollte Pegida die Kundgebung am Montag abhalten. Da auf dem symbolträchtigen Platz vor der Semperoper aber bereits eine Gegendemonstration angemeldet war, wurde die Jubiläumsveranstaltung auf Sonntag vorverlegt. Die Stadt will am Montag mit einem Bürgerfest «Weltoffenheit» demonstrieren.

Für Unmut bei den Pegida-Gegnern sorgte, dass ihr Protest nur in einiger Entfernung zu der Pegida-Kundgebung zugelassen wurde. «Zum Pegida-Geburtstag rollt die Dresdner Versammlungsbehörde den Pegidisten einmal mehr den roten Teppich aus und verhindert Gegenprotest in Sicht- und Hörweite», kritisierte der Linken-Landtagsabgeordnete André Schollbach.

