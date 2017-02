Demütigende Rituale : Generalinspekteur in Skandal-Kaserne erwartet

1 von 1 Foto: Thomas Warnack 1 von 1

Das Treffen in der Staufer-Kaserne im Kreis Sigmaringen ist nicht öffentlich. In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf schwerwiegendes Fehlverhalten nach. Es soll um Erniedrigungen und demütigende Rituale gehen. Sieben Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) forderte einen offeneren Umgang mit Missständen in der Truppe. Die Ereignisse seien «bestürzende Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur», hatte sie am Dienstag gesagt.

von dpa

erstellt am 01.Feb.2017 | 06:39 Uhr