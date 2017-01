Hintergrund : Kohlenmonoxid-Vergiftungen: eine Chronologie

Januar 2017: In Kiel alarmiert eine Frau den Rettungsdienst, weil ihre Mutter Schlaganfall-ähnliche Beschwerden hat. Rettungskräfte messen aber eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration im Haus. Sechs Bewohner und ein Rettungssanitäter werden mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht.

Januar 2017: In Mülheim an der Ruhr stirbt ein 36-jähriger Familienvater an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, vermutlich verursacht von einer defekten Gastherme. Neun Menschen, darunter seine Frau und seine Kinder, werden im Krankenhaus behandelt.

Dezember 2016: Weil sie giftiges Kohlenmonoxid eingeatmet haben, werden 17 Besucher einer Kartbahn bei Darmstadt in Krankenhäuser gebracht. Die Entlüftungsanlage war ausgeschaltet.

November 2016: In einer Shisha-Bar in Bremen fällt ein 50-Jähriger in Ohnmacht. Die Rettungskräfte stellen zu viel Kohlenmonoxid in der Luft fest. Ein Ofen, in dem Kohlestücke vorgeglüht wurden, war kaputt.

Oktober 2016: Bei einem Gasunglück in einem Hotel im bayerischen Memmingen werden mehr als 20 Menschen teils schwer verletzt. Insgesamt etwa 70 Gäste, Mitarbeiter und Rettungskräfte werden wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung medizinisch behandelt.

Oktober 2016: Eine 32-Jährige aus dem rheinland-pfälzischen Langsur wird von ihrem Ehemann tot in ihrem Bett gefunden. Sie starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Das Gas war wegen eines technischen Defekts an der Heizungsanlage ausgetreten.

von dpa

erstellt am 31.Jan.2017 | 17:27 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen