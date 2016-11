«Provokation. Und Quote.» : Kritik an Vollverschleierung in «Anne Will»-Sendung

1 von 1 Foto: Karlheinz Schindler 1 von 1

Die baden-württembergische Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD) kommentierte: «Zustimmung. Provokation. Und Quote. Morgen redet jeder darüber. Medienkrise zu Zeiten von Talkshow-Overkill...»

Am Sonntagabend war die Schweizer Muslimin Nora Illi in der Sendung mit Niqab aufgetreten, der Schleier verhüllt den gesamten Kopf und lässt nur einen Sehschlitz für die Augen frei. Das Thema der Sendung war «Warum radikalisieren sich Jugendliche?» Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach sagte in der Talkshow: «Der politische Islam, der Islamismus und der Scharia-Islam gehören nicht zu unserem Land.»

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 10:13 Uhr