Treffen in Lausanne : Lawrow in erster Reaktion zurückhaltend nach Syrien-Gipfel

Nach den Syrien-Gesprächen in Lausanne hat sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow zurückhaltend geäußert. «Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass der politische Prozess so bald wie möglich beginnen soll», sagte er russischen Agenturen zufolge in der Schweiz.

Die Teilnehmer der Verhandlungen seien überein gekommen, die Kontakte fortsetzen. «Es gab einige Ideen, die heute besprochen worden sind und von Länder vorgebracht wurden, die wirklich Einfluss auf die Situation haben», teilte Lawrow mit. Details nannte er zunächst nicht. Moskauer Medien zufolge soll weder ein Abschlussdokument noch eine Pressekonferenz geplant sein.

Knapp zwei Wochen nach dem Abbruch ihrer bilateralen Syrien-Gespräche verhandelten die USA und Russland nun in einer größeren Runde mit Staaten der Region, die in den Krieg verwickelt oder davon betroffen sind.

Ungeachtet anhaltender Bombardierungen des umkämpften und von Aufständischen gehaltenen Ostteils von Aleppo war es ein Ziel der in Lausanne aufgenommenen Gespräche, zumindest zeitweilige Feuerpausen zur Versorgung notleidender Zivilisten zu erreichen, so Delegationskreise. «Wir arbeiten sehr hart», sagte US-Außenminister John Kerry zu Reportern.

An den Lausanner Beratungen in einem Hotel am Genfer See nehmen auch die Außenminister der Türkei, Saudi-Arabiens und Katars teil. Diese Länder unterstützen ebenso wie die USA Rebellengruppen in Syrien. Auch Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif ist beteiligt, dessen Land neben Russland zu den wichtigsten Stützen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad gehört. Zudem sind Spitzendiplomaten des Iraks, Ägyptens und Jordaniens nach Lausanne gekommen.

Washington hoffe, für Aleppo «irgendeine Art Feuerpause oder wenigstens eine erhebliche Reduzierung der Gewalt zu erreichen», hatte vor dem Beginn der neuen Gespräche US-Außenministeriumssprecher Mark Toner erklärt. Weiterführende Verhandlungen über eine politische Lösung für den Syrien-Krieg wären denkbar, sollte es zur Verständigung auf eine Waffenruhe kommen. Frühere Vereinbarungen über Feuerpausen waren immer wieder nach wenigen Tagen gebrochen worden.

Dem seit fünf Jahren andauernden Syrien-Konflikt sind nach Schätzungen bereits mehr als 400 000 Menschenleben zum Opfer gefallen. Beinahe fünf Millionen Syrer sind vor dem Krieg ins Ausland geflohen.

von dpa

erstellt am 15.Okt.2016 | 21:03 Uhr