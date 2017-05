Überseegebiete : Le Pen oder Macron? Finale der Präsidentenwahl beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Bob Edme 1 von 1

Als erstes sind die Bewohner der Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Küste dran, wo die Wahllokale um 12.00 Uhr deutscher Zeit öffnen. Dort stehen rund 5000 Franzosen in den Wählerlisten.

Der frühere Wirtschaftsminister Emmanuel Macron geht laut Umfragen als klarer Favorit in das Finale gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Die Abstimmung gilt wegen Le Pens Anti-EU-Kurs als Richtungsentscheidung für den ganzen Kontinent.

Auch Französisch-Guyana in Südamerika, die französischen Karibikinseln sowie Französisch-Polynesien im Pazifik wählen bereits am Samstag. Außerdem können Auslandsfranzosen auf dem amerikanischen Kontinent ihre Stimme abgeben. Der Großteil der rund 47 Millionen französischen Wahlberechtigten kann dann am Sonntag abstimmen.

von dpa

erstellt am 06.Mai.2017 | 05:59 Uhr