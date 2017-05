Stichwahl : Le Pen oder Macron: Schicksalswahl in Frankreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Kamil Zihnioglu 1 von 1

Die Abstimmung gilt wegen Le Pens Anti-EU-Kurs als Richtungsentscheidung für den ganzen Kontinent. Der frühere Wirtschaftsminister Macron geht laut Umfragen als klarer Favorit in das Finale. Die beiden Finalisten stehen für zwei völlig gegensätzliche Weltbilder und hatten sich im Wahlkampf scharf angegriffen.

Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet, in großen Städten bis 20.00 Uhr. Dann gibt es auch die ersten Hochrechnungen. Bis zur Schließung der letzten Wahlbüros gilt in Frankreich eine Nachrichtensperre für Prognosen und erste Auszählungen. Allerdings hatten belgische Medien beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen schon am späten Nachmittag über Umfrageergebnisse berichtet.

Le Pen ist die Kandidatin der Rechtsaußen-Partei Front National. Hinter Macron steht seine erst vor gut einem Jahr gegründete Bewegung «En Marche!», die er «weder rechts noch links» positioniert. Die Bewerber der traditionellen Regierungsparteien - Konservative und Sozialisten - waren schon im ersten Wahlgang ausgeschieden.

07.Mai.2017