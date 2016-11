Ausstand geht weiter : Lufthansa streicht für Donnerstag 912 Flüge

Eine Schlichtung der Tarifstreit bei der Lufthansa ist nicht in Sicht: Angebot und Forderung liegen weit auseinander, der Ton ist scharf. Hunderte Flugzeuge und 100.000 Reisende bleiben auch am Donnerstag am Boden.