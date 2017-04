Weltweite Aktionen : «March for Science»: Demos für die Forschung und gegen Trump

Tausende Menschen weltweit wollen heute für die Bedeutung der Wissenschaft und gegen US-Präsident Donald Trump demonstrieren. Die Hauptveranstaltung des «March for Science» soll in Washington stattfinden, daneben sind Proteste in mehr als 500 Städten auf der ganzen Welt geplant.