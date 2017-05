Porträt : Marine Le Pen: Die selbsternannte «Kandidatin des Volkes»

vergrößern 1 von 1 Foto: Kay Nietfeld 1 von 1

In der französischen Politik führt an Marine Le Pen kein Weg mehr vorbei. Die Rechtspopulistin hat den Auftritt ihrer Front National (FN) modernisiert und fuhr schon viele gute Wahlergebnisse ein. Nun steht sie - wie 2002 ihr Vater Jean-Marie Le Pen - in der Stichwahl um den Élyséepalast.

Klar ist, die 48-Jährige würde Donald Trump gern nacheifern. Sie sieht sich als «Kandidatin des Volkes». Ihr Weltbild ist einfach, zumindest auf den ersten Blick. Im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus will sie Ausländer, die als potenzielle Gefährder eingestuft werden, sofort ausweisen. Ihr ganz großes Feindbild ist die EU.

In der ersten Wahlrunde vor knapp zwei Wochen schnitt sie vor allem in den verarmten früheren Industrieregionen des Nordens sowie an der Mittelmeerküste und auf Korsika gut ab.

Seit sie den Parteivorsitz 2011 von ihrem Vater übernahm, machte sie der Rechtsaußenpartei gesellschaftsfähig. Offener Rassismus und Antisemitismus werden geahndet. Sie ließ 2015 sogar ihren Vater aus der rechtsextremen FN ausschließen, nachdem er die Gaskammern der Nazis erneut als «Detail» der Geschichte bezeichnet hatte.

Marine Le Pen setzt weiter auf radikale Positionen gegen die Europäische Union und Einwanderung. Vorwürfe wie den Verdacht der Scheinbeschäftigung von FN-Mitarbeitern im EU-Parlament konnte die Europaabgeordnete ihren Sympathisanten bislang als Manöver ihrer Gegner verkaufen.

Marine Le Pen kam 1968 als jüngste Tochter Le Pens zur Welt. Im Alter von acht Jahren wurde sie von einer Bombenexplosion aus dem Schlaf gerissen - ein Anschlag auf ihren Vater. Die Trennung ihrer Eltern wurde zur Seifenoper, als die Mutter im «Playboy» posierte.

Le Pen studierte Jura und arbeitete erst als Rechtsanwältin, dann führte sie die Rechtsabteilung der Front National. Sie hat drei Kinder. Ihre zwei Ehen gingen auseinander, heute ist sie mit dem FN-Europaabgeordneten Louis Aliot liiert.

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 13:30 Uhr