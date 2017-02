Gespräche in Warschau : Merkel betont in Polen Wert unabhängiger Justiz und Medien

vergrößern 1 von 4 Foto: Sven Hoppe 1 von 4







Sie führte dabei nach einem Gespräch mit Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo in Warschau die geschichtliche Rolle der freien polnischen Gewerkschaft Solidarnosc in der Zeit des Sozialismus an. «Solidarnosc hat auch mein Leben geprägt», betonte Merkel. Sie fügte hinzu: «Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind.»

Deutsche Politiker hatten die Kanzlerin vor dem Besuch dazu aufgerufen, Demokratieverstöße von Polens nationalkonservativer Regierung zu kritisieren. Mit umstrittenen Reformen habe die PiS-Regierung nach ihrem Amtsantritt das Verfassungsgericht sowie öffentlich-rechtliche Medien unter ihre Kontrolle gebracht, werfen Kritiker ihr vor. Die EU-Kommission führt ein Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 16:20 Uhr