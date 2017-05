Erstes Treffen seit 2015 : Merkel wirbt bei Putin für Zusammenarbeit mit Russland

vergrößern 1 von 2 Foto: Wiktor Dabkowski 1 von 2

Kanzlerin Angela Merkel hat zu Beginn ihres Treffens mit Kremlchef Wladimir Putin in Sotschi für Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau geworben. «Russland ist natürlich ein wichtiger Partner», sagte Merkel in dem Schwarzmeer-Kurort.

Die beiden sagten, dass sie die Gelegenheit nutzen wollten, um über die Themen des bevorstehenden G20-Gipfels zu beraten. Die Konferenz der wichtigen Industrie- und Schwellenländer findet Anfang Juli in Hamburg statt.

Putin sagte, er wolle auch über die strittigen Fragen zu den Konflikten in Syrien und der Ukraine sprechen. Merkel fügte hinzu, auch die Lage im nordafrikanischen Libyen sei ein Thema.

Es ist das erste Treffen der beiden Staatenlenker in Russland seit Mai 2015. Der Besuch nährt Hoffnungen auf eine Entspannung des vor allem durch den Ukrainekonflikt gestörten Verhältnisses zwischen Merkel und Putin. Allerdings: «Einen gemeinsamen Nenner zu finden, dafür braucht es viel Zeit und gegenseitiges Verständnis», sagte der Politologe Wladislaw Below der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.

Die Ukrainekrise belastet das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland seit drei Jahren. Die Umsetzung eines unter Merkels Vermittlung verhandelten Friedensplanes für die Ostukraine kommt nicht voran. Dort bekämpfen sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten.

Der Westen sieht Moskau in der Pflicht, Druck auf die Separatisten auszuüben, damit diese den Plan umsetzen. Zudem hatte die EU nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 Sanktionen gegen Moskau verhängt. Moskau sieht Kiew in der Pflicht, seinen Verpflichtungen nachzukommen.

