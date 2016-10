1 von 1 Foto: Martial Trezzini 1 von 1

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat ein Treffen mit seinem US-Kollegen John Kerry für den 15. Oktober in Lausanne angekündigt. Gemeinsam sollen Wege einer politischen Lösung im Syrien-Krieg besprochen werden, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit.

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 16:35 Uhr

