Versammlung in Mönchengladbach : NRW-CDU will Laschet zum Spitzenkandidaten wählen

Gut fünf Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen will die CDU Armin Laschet zum Spitzenkandidaten küren. Der 55-Jährige stellt sich heute bei einer Parteiversammlung in Mönchengladbach rund 250 Delegierten zur Wahl.