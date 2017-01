Hintergrund : Oscar-Nominierungen in den wichtigsten Kategorien

BESTER FILM (Best Picture):- «Arrival»- «Fences»- «Hacksaw Ridge»- «Hidden Figures»- «Hell or High Water»- «La La Land»- «Lion»- «Manchester by the Sea»- «Moonlight»

BESTE REGIE (Directing):

- Mel Gibson («Hacksaw Ridge»)- Damien Chazelle («La La Land»)- Barry Jenkins («Moonlight»)- Kenneth Lonergan («Manchester by the Sea»)- Denis Villeneuve («Arrival»)

BESTE HAUPTDARSTELLERIN (Actress in a Leading Role):- Natalie Portman («Jackie»)- Isabelle Huppert («Elle»)- Emma Stone («La La Land»)- Meryl Streep («Florence Foster Jenkins»)- Ruth Negga («Loving»)

BESTER HAUPTDARSTELLER (Actor in a Leading Role):- Casey Affleck («Manchester by the Sea»)- Denzel Washington («Fences»)- Viggo Mortensen («Captain Fantastic»)- Andrew Garfield («Hacksaw Ridge»)- Ryan Gosling («La La Land»)

BESTE NEBENDARSTELLERIN (Actress in a Supporting Role):-Viola Davis («Fences»)-Michelle Williams («Manchester by the Sea»)-Naomie Harris («Moonlight»)-Nicole Kidman («Lion»)-Octavia Spencer («Hidden Figures»)

BESTER NEBENDARSTELLER (Actor in a Supporting Role):-Mahershala Ali («Moonlight»)-Jeff Bridges («Hell or High Water»)-Michael Shannon («Nocturnal Animals»)-Lucas Hedges («Manchester by the Sea»)-Dev Patel («Lion»)

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM (Foreign Language Film), sogenannter Auslands-Oscar:-«Tanna» (Australien)-«Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit» (Dänemark)-«Toni Erdmann» (Deutschland)-«The Salesman» (Iran)-«Ein Mann namens Ove» (Schweden)

Filmakademie

von dpa

erstellt am 24.Jan.2017 | 15:11 Uhr

