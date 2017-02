Anti-Regierungs-Demos : Proteste in Rumänien: Erneut Zehntausende auf der Straße

In Rumänien haben den dritten Tag in Folge Zehntausende Menschen gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. Der Protest richtet sich gegen eine per Eilverordnung eingeführte Einschränkung der Strafverfolgung bei Amtsmissbrauch.