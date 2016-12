Schussverletzungen erlegen : Russischer Botschafter in Ankara bei Anschlag getötet

Am Dienstag wollen die Außenminister Russlands, der Türkei und des Irans in Moskau zusammenkommen. Das Thema ist der Syrienkonflikt. Am Vorabend wird ein Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara verübt - der an seinen Verletzungen stirbt.