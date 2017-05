Gedenkstätte in Jerusalem : Steinmeier in Yad Vashem: «Unfassbare Schuld» der Deutschen

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 2

«Hier an diesem Ort wird Erinnerung ganz Schmerz, Trauer und Scham», sagte Steinmeier in der Gedenkstätte in Jerusalem. «In Verantwortung für das, was geschehen ist, stehen wir fest an der Seite Israels und arbeiten für eine gemeinsame Zukunft.»

Zuvor hatte Steinmeier die Gräber des ehemaligen Präsidenten Schimon Peres und des 1995 ermordeten Ministerpräsidenten Izchak Rabin auf dem nahegelegenen Herzlberg besucht.

Yad Vashem

Markt Machane Jehuda

Internetseite von Präsident Rivlin

Hebräische Universität

Givat Haviva

Aktion Sühnezeichen in Israel

Deutsche Botschaft in Tel Aviv

von dpa

erstellt am 07.Mai.2017 | 12:18 Uhr