Trumps Regierungsbildung : Trump hält Hof - wichtige Posten noch offen

Der künftige US-Präsident Trump sorgt mit seiner Kandidatenprüfung für lebhafte Spekulationen über seinen politischen Kurs. Trump wollte weitere Bewerber für Kabinettsposten im Trump-Tower in New York empfangen, darunter den ehemaligen Gouverneur und Präsidentschaftsbewerber Rick Perry.

Wie Trumps Sprecherin Kellyanne Conway dem Sender Fox News sagte, ist der 66-Jährige für das Verteidigungsministerium oder das Energieressort im Gespräch.

Mit Spannung wird erwartet, wer Außenminister wird: der gemäßigte Ex-Gouverneur von Massachusetts, Mitt Romney, oder der frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, ein Hardliner und treuer Gefolgsmann von Trump.

Trump genoss die Aufmerksamkeit sichtlich, als er am Wochenende in seinem Golfclub in Bedminster (New Jersey) Hof hielt. Die «New York Times» schrieb, der 70-Jährige habe aus dem traditionell undurchschaubaren Auswahlprozess der Kabinettsposten ein TV-Spektakel gemacht, indem er seine Finalisten regelrecht vor Reportern aufmarschieren lasse.

Allein am Sonntag traf er sich mit zwölf aktiven oder ehemaligen Politikern zu getrennten Gesprächen, darunter Giuliani. Bereits am Samstag war er mit Romney zusammengekommen - noch vor Kurzem sein wohl schärfster innerparteilicher Kritiker.

Trump lobte die Begegnung danach in höchsten Tönen. Der Chef des Übergangsteams, der künftige Vizepräsident Mike Pence, bestätigte, dass eine Nominierung Romneys «ernsthaft» erwogen werde.

Mit dem Verteidigungsministerium ist ein weiteres Schlüsselressort noch offen. Als aussichtsreichster Anwärter gilt der pensionierte Vier-Sterne-General James Mattis, der Kriegserfahrungen im Irak und in Afghanistan hat und zuletzt Chef des strategisch wichtigen US-Zentralkommandos war.

Bislang finden sich in Trumps Kabinettsliste fast nur loyale Hardliner und ausschließlich weiße Männer. So will der gewählte Präsident den Senator Jeff Sessions zu seinem Justizminister machen; der ehemalige General Michael Flynn soll sein Sicherheitsberater und der Abgeordnete Mike Pompeo CIA-Direktor werden. Alle sind äußerst konservativ, und ihre Nominierung hatte bei den Demokraten und Bürgerrechtlern heftige Kritik ausgelöst. Romney würde zu diesen Hardlinern ein moderates Gegengewicht bilden.

von dpa

erstellt am 21.Nov.2016 | 17:32 Uhr