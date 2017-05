Mehrheit angeblich vorhanden : Trump unternimmt neuen Angriff auf «Obamacare»

Volles Programm für Trump: Noch an diesem Donnerstag sollen die US-Abgeordneten erneut über die Gesundheitsreform abstimmen. Ohne Abstimmung will er zudem die Religionsfreiheit neu regeln - per Präsidentenerlass.