China fordert Dialog : USA wollen Nordkorea im Atom-Streit noch stärker isolieren

vergrößern 1 von 4 Foto: Wong Maye-E 1 von 4







Im Atom-Streit mit Nordkorea wollen die USA das kommunistische Land noch stärker wirtschaftlich und diplomatisch isolieren.

«Ein Versagen, bei dieser dringendsten globalen Sicherheitsangelegenheit jetzt zu handeln, könnte katastrophale Konsequenzen haben», sagte US-Außenminister Rex Tillerson bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. «Ich fordere den Rat auf, zu handeln, bevor Nordkorea es tut.» Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump die Gefahr eines «großen, großen Konflikts mit Nordkorea» betont.

Die USA befürchten, dass Nordkorea bei seinem Atom- und Raketenprogramm größere Fortschritte gemacht hat als bislang angenommen und nordkoreanische Atomraketen eines Tages amerikanisches Festland erreichen könnten. Pjöngjang unterstellt den USA regelmäßig, durch die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was beide Länder aber bestreiten.

US-Außenminister Tillerson forderte eine neue Strategie, um Nordkorea dazu zu bringen, sein Nuklearprogramm aufzugeben. Alle UN-Mitgliedsstaaten müssten «ab sofort» bereits bestehende Sanktionen gegen Nordkorea besser umsetzen, das Land darüber hinaus weiter «finanziell isolieren» und alle diplomatischen Beziehungen «aussetzen oder herunterstufen». Wer sich nicht daran halte, dem drohten die USA ebenfalls mit Sanktionen. Tillerson betonte, dass er eine diplomatische Lösung vorziehe, aber «alle Optionen» auf dem Tisch bleiben müssten.

Dagegen warnte der russische Vizeaußenminister Gennadi Gatilow vor einer Verschlechterung der humanitären Lage durch Strafmaßnahmen. Sanktionen gegen Nordkorea dürften kein Selbstzweck sein, «sondern ein Instrument, um das Land für konstruktive Verhandlungen zu gewinnen», sagte Gatilow im Sicherheitsrat. Nur mit Strafmaßnahmen sei der Konflikt nicht zu lösen. Nordkorea werde von seinem Atomprogramm nicht loslassen, solange es sich bedroht fühle. Das Land nehme die regelmäßigen großen Manöver der USA und Südkoreas als Bedrohung wahr.

Chinas Außenminister Wang Yi brachte erneut die Möglichkeit der Wiederaufnahme von diplomatischen Gesprächen ins Spiel. «Jetzt ist die Zeit, sich ernsthaft zu überlegen, die Gespräche wiederaufzunehmen», sagte Wang. Er betonte, bei dem Thema sei eine «hohe Alarmstufe» erreicht. China habe bei der Lösung des Problems zwar eine «besondere Rolle», aber der Schlüssel liege nicht in seinem Land. Die USA gehen davon aus, dass Peking großen Einfluss auf Nordkorea hat, auch weil rund 80 Prozent des nordkoreanischen Außenhandels über China läuft. China hatte die USA wiederholt aufgefordert, direkte Gespräche mit Nordkorea aufzunehmen.

US-Außenminister Tillerson, der sich vor der Sicherheitsratssitzung mit den Außenministern Japans und Südkoreas zusammengesetzt und auch ein bilaterales Treffen mit Chinas Außenminister Wang geplant hatte, zeigte sich jedoch nicht geneigt, «das Verhalten Nordkoreas mit Gesprächen zu belohnen».

UN-Generalsekretär António Guterres hatte das Verhalten Nordkoreas zuvor «auf das Schärfste» verurteilt. Er sei sehr besorgt über das Risiko einer militärischen Eskalation des Streits - «auch durch Fehlkalkulation oder Missverständnis».

Der ehemalige US-Botschafter in Berlin John B. Emerson hält einen Präventivschlag der USA gegen Nordkorea für sehr unwahrscheinlich. Interviewäußerungen des US-Präsidenten Donald Trump hatten diese Befürchtung genährt. «Die Folge wäre wohl eine enorme Zahl von Todesopfern in Südkorea», sagte Emerson «Focus online».

Nach zwei Atomversuchen und zahlreichen nordkoreanischen Raketentests seit dem vergangenen Jahr ist die Lage in der Region angespannt. Trump hatte bereits mehrfach mit Alleingängen gedroht und auch einen Militärschlag nicht ausgeschlossen.

Am Mittwoch begann das US-Militär mit dem Aufbau eines umstrittenen Raketenabwehrsystems in Südkorea. Die USA haben auch einen Flugzeugträger in die Region und ein Raketen-U-Boot in den südkoreanischen Hafen Busan entsandt.

Die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) ermahnte Nordkorea bei einem Treffen in Manila am Freitag zur Einhaltung von Völkerrecht und UN-Resolutionen. Das Auswärtige Amt rät derzeit von allen nicht erforderlichen Reisen in das kommunistische Land dringend ab.

Die Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) hat Nordkorea zur Einhaltung von Völkerrecht und UN-Resolutionen ermahnt. Bei einem Treffen in der philippinischen Hauptstadt Manila äußerten die Außenminister der zehn Mitgliedsstaaten «große Sorge» über die jüngsten Entwicklungen. Auf der koreanischen Halbinsel gebe eine «Instabilität», die negative Auswirkungen auf die gesamte Region habe. Nordkorea hat seit vergangenem Jahr zwei Atomversuchen und zahlreiche Raketentests unternommen.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 20:42 Uhr