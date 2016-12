Besuch in Masar-i-Scharif : Von der Leyen ruft zu entschlossenem Kampf gegen Terror auf

In keinem anderen Land dauert der Kampf gegen islamistischen Terror so lange wie in Afghanistan. Andere Einsätze sind in den Vordergrund getreten. Aber Verteidigungsministerin von der Leyen sagt bei einem Truppenbesuch: Wir brauchen hier einen langen Atem.