Hintergrund : Wie geht es weiter in Frankreich?

1. Mai: Am Internationalen Tag der Arbeit werden in Paris und anderen Städten Frankreichs Demonstrationen erwartet.

3. Mai: Die beiden Bestplatzierten aus der ersten Runde der Präsidentenwahlen, die Rechtspopulistin Marine Le Pen und der Politjungstar Emmanuel Macron, treffen in einem TV-Duell aufeinander.

7. Mai: Le Pen oder Macron? In der Stichwahl entscheiden die Franzosen über ihr neues Staatsoberhaupt.

8. bis 14. Mai: In diesem Zeitraum übergibt der bisherige Chef im Élysée-Palast, François Hollande, das Amt an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin.

25. Mai: Zum Nato-Treffen in Brüssel wird neben US-Präsident Donald Trump auch der neue französische Präsident oder die neue Präsidentin erwartet.

11. Juni: Frankreich wählt sein neues Parlament. Der Kandidat, der in seinem Wahlkreis im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen (und mehr als 25 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten) erhält, gewinnt einen der 577 Sitze.

18. Juni: Sollte sich im ersten Wahlgang kein Kandidat in seinem Wahlkreis direkt durchgesetzt haben, treten in einer Stichwahl die beiden Bestplatzierten gegeneinander an.

22./23. Juni: Das neue französische Staatsoberhaupt wird erstmals zu einem regulären EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 11:51 Uhr