Nach Berlin-Anschlag : Wild-West-Gefühl in Deutschland

Deutschland braucht eine neue Strategie für den Umgang mit Migration, fordert FDP-Vorsitzender Christian Lindner. Tobias Schmidt sprach mit dem 37-Jährigen.

Sie haben den Behörden nach dem Anschlag in Berlin Versagen vorgeworfen. Was sind ihre Kritikpunkte?

Lindner: Man hat das Gefühl, es herrscht in Deutschland Wilder Westen. Gefährder im Visier der Sicherheitsbehörden werden nicht lückenlos überwacht. Ausreisepflichtige können sich frei bewegen. Mit ausgedachten Identitäten können Sozialleistungen erschlichen werden. Wir akzeptieren nicht, dass der Bürokratismus wächst, der Staat in seinen Kernaufgaben aber der Lächerlichkeit preisgegeben ist. Es ist der blanke Hohn, dass die Regierung das nur intern aufarbeiten will. Eine unabhängige Kommission sollte aufklären.

Der Ruf nach mehr Videoüberwachung wird lauter. Handlungsbedarf?

Mir fehlt der Nachweis, dass das überhaupt etwas bringt. Eine Kamera hat noch nie einen Kriminellen festgenommen, das machen Polizisten. Notwendig ist ein Plan, wie unsere Sicherheitsbehörden und die Polizei gestärkt werden. Ich halte 15 000 zusätzliche Polizisten für erforderlich. Der Rechtsstaat muss sich auf die gefährlichen Leute konzentrieren, statt die Bürger zu kriminalisieren.

Sollte auch die Flüchtlingspolitik geändert werden?

Ja. Die Flüchtlingspolitik und die Bedrohung durch Salafismus und Extremismus müssen sauber getrennt werden. Es kann auch ein Deutscher zu einem radikalen Gewalttäter werden. Wir brauchen eine neue Strategie für den Umgang mit Migration. Flüchtlinge können in der Regel nicht auf Dauer bleiben. Die Perspektive muss die Rückkehr sein. Wer auf Dauer bleiben will, den wollen wir uns aussuchen.

Braucht Deutschland auch eine neue Leitkultur?

Menschen können sich nur integrieren, wenn klar ist, welche Werte und Regeln eine Gesellschaft hat. Leitkultur kann sich aber nicht zwischen Oktoberfest und Opernhaus festmachen. Das Grundgesetz liefert Leitwerte, die wir alle ernster nehmen müssen: Würde und Freiheit des Einzelnen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Meinungs- und Religionsfreiheit sowie Respekt vor dem Eigentum.

Geraten die Liberalen durch den Terror in die Defensive?

Im Gegenteil. Wenn die Ränder stärker werden, dann fehlt gerade eine Stimme der Vernunft und der Verantwortung. Unser Angebot ist die Stärkung des Rechtsstaats, aber zugleich Widerstand gegen Intoleranz, Bevormundung und die Bürokratisierung unseres Alltags.





