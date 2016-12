EU-Grenzschutzagentur : „Wir haben auch viel Leid verhindert“

1 von 1 Foto: Eva Krafczyk 1 von 1

Deutschland hat gerade 34 abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan in ihre Heimat abgeschoben. Das sorgt nicht nur bei der Opposition für heftigen Streit. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex begrüßt dagegen die Maßnahmen. Mit deren Exekutivdirektor Fabrice Leggeri sprach Rasmus Buchsteiner.

Wie wichtig sind konsequente Abschiebungen für die Akzeptanz von schutzbedürftigen Flüchtlingen in Europa?

Leggeri: Im EU-Recht gibt es eine klare Regelung: Illegale Migranten ohne Bleiberecht in Europa müssen abgeschoben werden. Wer keinen Aufenthaltstitel erhält, muss zurück in sein Heimatland. Die Mitgliedstaaten müssen diese Migranten zurückführen.



Muss das auch für Länder wie Afghanistan gelten?

Illegale Migranten müssen in Staaten zurückgeführt werden, die sicher sind. Welche Länder diese Bedingungen erfüllen – darüber gibt es auf EU-Ebene keine einheitliche Liste.



Es ist also allein Sache der Mitgliedstaaten zu entscheiden, wohin aus Sicherheitsgründen nicht abgeschoben wird?

In der Tat! Die Europäische Kommission hat ein Abkommen mit der afghanischen Regierung unterzeichnet. Auf dieser Grundlage kann Frontex Migranten nach Afghanistan zurückführen. Wir bieten Deutschland hier logistische Unterstützung an, bei der Koordinierung von Rückführungen und bei der Beschaffung von Reisedokumenten.



Viele bezeichnen das Mittelmeer inzwischen als das Meer des Todes. Wieviele Opfer hat es 2016 gegeben?

Leider ist die Zahl in diesem Jahr noch einmal gestiegen. Nach offiziellen Schätzungen sind in diesem Jahr fast 5000 Migranten im Mittelmeer ertrunken. Aber wir haben mit verstärkten Anstrengungen zur Seenotrettung auch viel Leid verhindert. Nicht nur Frontex ist im Seegebieten zwischen Sizilien und der libyschen Küste mit mehr Schiffen unterwegs, sondern auch die italienischen Behörden.

Der türkische Präsident Erdogan hat wegen der Differenzen mit den Europäern immer wieder mit einem Aus des Flüchtlingspakts gedroht. Hätte Europa einen Plan B?

Für uns ist die Türkei ein guter und wichtiger Partner. Unsere Zusammenarbeit mit der Türkei läuft hervorragend. Die Kontakte auch mit der türkischen Regierung sind sehr eng. Wir stimmen uns auch eng mit den Schiffen der NATO-Mission in der Ägais ab. Dank dieser Zusammenarbeit hat es dort weniger ertrunkene Flüchtlinge gegeben. Wir haben auch unsere Operationen an den nördlichen Grenzen in Griechenland verstärkt. Die Migranten in der Türkei wissen inzwischen sehr gut, dass es keine Lösung für sie ist, nach Griechenland überzusetzen.



Welchen Trend beobachten Sie bei der Flüchtlingsmigration aus Afrika?

Wir stellen fest, dass die Schleuser immer skrupelloser und grausamer vorgehen. Sie gehen davon aus, dass die Flüchtlinge so oder so gerettet werden. Die Schiffe haben oft nicht einmal genügend Treibstoff und der Proviant reicht nicht aus, um bis nach Italien zu gelangen. Deshalb finden die meisten Rettungsoperationen unmittelbar an der Grenze der libyschen Gewässer statt.



Was halten Sie von Überlegungen, europäische Auffang- und Asylzentren in Afrika zu schaffen?

Wir werden unsere Kräfte jetzt stärker auf Afrika konzentrieren. Frontex wird in Niger einen Verbindungsbeamten einsetzen. Es gilt, die Regierungen in Afrika stärker bei der Bewältigung des Migrationsdrucks zu unterstützen. Er lässt sich vermindern, indem man legale Wege nach Europa öffnet – zum Beispiel über Kontingente.

Frontex soll zu einer echten europäischen Küstenwache ausgebaut werden. Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten?

Wir haben jetzt eine schnelle Eingreiftruppe aufgestellt – mit 1500 Polizisten, Grenzschutzbeamten und Experten. Anfang Januar wird sie einsatzbereit sein, jeweils innerhalb von fünf Tagen. Das wäre ein großer Fortschritt.



von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 19.Dez.2016 | 12:00 Uhr