Infografik des Tages : Trump nach acht Tagen mehrheitlich abgelehnt

INFOGRAFIK 31. Januar

Früher oder später sinken für die meisten US-Präsidenten die Zustimmungswerte in der Bevölkerung. Das US-Meinungsforschungsinstitut Gallup fragt regelmäßig nach der Politikerzufriedenheit der Bevölkerung. Bei Bill Clinton dauerte es 573 Tage bis die Ablehnung erstmalig über 50 Prozent stieg. Bei George Bush Senior dauerte es 1.335 Tage, Barack Obama rutschte nach 936 Tagen über 50 Prozent der Befragten, die seine Politik ablehnten. Donald Trump brauchte dafür lediglich acht Tage.



Donald Trump brauchte dafür lediglich acht Tage. Zu Beginn seiner Amtszeit stimmten 45 Prozent der Befragten seiner Politik zu, 45 Prozent lehnten sie ab und 10 Prozent waren unentschlossen. Nach einer Woche im Amt, in der er den Bau einer Mauer zu Mexiko anordnete, Einreisestopps für Muslime verhängte und die Gesundheitsreform rückgängig machte, lehnen ihn 51 Prozent der Befragten ab.



INFOGRAFIK 30. Januar

Martin Schulz will härter gegen die Steuervermeidung großer Konzerne vorgehen. Der Kanzlerkandidat der SPD teilte am Wochenende mit, dass er Steuerflucht als ein zentrales Problem deutscher Steuerpolitik sehe. Bei der Lösung müssten die europäischen Länder jedoch an einem Strang ziehen.



Die Infografik von Statista zeigt die schädlichen Steuerpraktiken in ausgewählten EU-Ländern anhand Daten von Eurodad: Demnach führen insbesondere in den Beneluxstaaten Steuerplanungsstrukturen dazu, dass Konzerne Steuern vermeiden können - etwa durch Briefkastenfirmen. Deutschland steht mit 8 Strukturen zwar auf den unteren Plätzen und liegt unter dem EU-Durchschnitt (11). Trotzdem kommt es auch in der Bundesrepublik zu Fällen von Steuervermeidung, so Eurodad.



INFOGRAFIK 27. Januar

Etwa sechs Kilogramm Schokolade vertilgt jeder Deutsche im Schnitt. Das geht aus Daten des Statista Consumer Market Outlook (Stand: Januar 2017) hervor. Und zählt man Kekse, Eis und andere Süßwaren hinzu, kommt jeder einzelne auf mehr als 21 Kilogramm. Angesichts günstiger Preise verwundert das möglicherweise nicht. Wie unsere Infografik mit Daten des Sweets Global Network zeigt, sind Süßigkeiten nirgendwo in Europa so günstig wie hierzulande.



Die Experten haben für die Berechnung einen Warenkorb aus Bonbons, Gummibärchen, Schokolade, Keksen und Salzgebäck erstellt, dessen Inhalt in allen Ländern in den Geschäften erhältlich ist. In Belgien oder der Schweiz, wo es eine langjährige Schokoladen- und Pralinentradition gibt, sind Süßwaren deutlich teurer. Was für Verbraucher ein Segen, ist für die Branche ein Fluch. Sie trifft sich von Sonntag an in Köln zur weltweit größten Süßwarenmesse ISM.



INFOGRAFIK 27. Januar

Die Bundesregierung hat in ihrem aktuellen Monatsbericht die Kosten der Asyl- und Flüchtlingspolitik veröffentlicht. Für das Jahr 2017 sind Ausgaben in Höhe von 21,3 Milliarden Euro geplant – damit liegt der Wert etwas unter den Ausgaben von 2016. Der größte Teil fließt in die Bekämpfung von Fluchtursachen, wie die Grafik von Statista zeigt. Den Kosten gegenüber stehen allerdings auch positive Konjunktureffekte. Ein großer Teil des Geldes sei weitergeflossen in die Wirtschaft, so der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Ferdinand Fichtner in der FAZ. Dies gelte etwa durch Ausgaben für Lebensmittel, Mietzahlungen oder Bauinvestitionen. Insgesamt umfasst der Bundeshaushalt 2017 329,1 Mrd. Euro, davon entfallen 6,5 Prozent auf den Bereich Asyl und Geflüchtete.tweit.



INFOGRAFIK 26. Januar

Deal or No Deal? Die EU-Kommission hat angekündigt, die Übernahme von Monsanto durch den Bayer-Konzern genau zu prüfen. Es gebe Bedenken mit Blick auf den Wettbewerb im Saatgut- und Pestizidgeschäft.



Wie unsere Infografik zeigt, droht damit der nach Transaktionswert bei weitem größten Übernahme mit deutscher Beteiligung aus dem vergangenen Jahr Widerstand aus Brüssel. Ebenso wackelt einer der größten M&A-Deals weltweit.



INFOGRAFIK 26. Januar

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, eines seiner grenzwertigen Wahlversprechen in die Tat umzusetzen: den Bau einer Mauer zu Mexiko. Die Befestigung der Grenze mit Beton und Zement wäre ein recht kostspieliges Unterfangen, um Migranten aus Mittel- und Südamerika abzuhalten. Während Trump die Kosten bei zehn bis zwölf Milliarden ansetzt, schätzt das Finanzmaklerunternehmen Bernstein Research die Kosten von Material und Arbeitseinsatz auf mindestens 15 bis 20 Milliarden US-Dollar.



In seinen Wahlkampfveranstaltungen hatte Trump gesagt, er werde die Mauer nicht nur bauen lassen, sondern die Mexikaner würden zudem für sie bezahlen. Der mexikanische Präsident Enrique Pena Nieto hingegen hat sich dazu bisher nicht bereit erklärt. Etwa ein Drittel der Grenze ist bereits mit diversen Zaunanlagen befestigt. Von den insgesamt etwa 3.200 Kilometern Grenze müssten schätzungsweise nur 1.600 Kilometer tatsächlich mit einer Mauer versehen werden, da Teilabschnitte bereits durch natürlich Barrieren wie den Rio Grande verstellt sind.



INFOGRAFIK 25. Januar

Wie steht es um die Korruption weltweit? Mit dem Korruptionswahrnehmungsindex will das die Organisation Transparency International herausfinden – und hat in diesem Jahr keine guten Nachrichten. 69 Prozent der 176 untersuchten Länder erreichten im aktuellen Index weniger als 50 Punkte. Die Organisation warnt außerdem vor populistischer Politik, die Rückenwind für Korruption sei. In der Türkei und Ungarn etwa, in denen Autokraten herrschen, sei der Index in den letzten Jahren gesunken. Der von Argentinien, in dem eine populistische Regierung abgewählt wurde, konnte seinen Indexwert verbessern. Errechnet wird der Index von 0 (sehr korrupt) bis 100 (wenig korrupt) aus verschiedenen Expertenbefragungen. Deutschland liegt mit 81 Punkten wie auch im vergangenen Jahr auf Platz 10. Die vorderen Plätze belegen Dänemark, Neuseeland und Finnland, wie die Grafik von Statista zeigt.



