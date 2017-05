Börse in Frankfurt : Anleger weiter positiv gestimmt

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der MDax, der am Morgen erstmals die Marke von 24.700 Punkte überwunden hatte, zeigte sich zuletzt mit 0,23 Prozent im Plus bei 24.672,63 Punkten. Im TecDax, wo erstmals seit 16 Jahren die Marke von 2100 Punkten fiel, ging es schließlich um 0,62 Prozent auf 2106,27 Punkte aufwärts. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, stieg um 0,17 Prozent.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen des Euroraums deutet immer stärker auf einen robusten Aufschwung hin - sie erreichte im April den höchsten Stand seit sechs Jahren. In den USA hingegen hatte es am Montag enttäuschende Stimmungsdaten aus der Industrie gegeben. Aus China, der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, wurden zudem schwache Daten gemeldet.

erstellt am 02.Mai.2017 | 12:12 Uhr