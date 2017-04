Bewertungseffekte : BMW überrascht mit Gewinnsprung

vergrößern 1 von 1 Foto: Uli Deck 1 von 1

Die wichtigsten Gründe für diesen Sprung seien positive Bewertungseffekte, etwa durch die Beteiligung neuer Investoren am Kartendienst Here, sowie ein höherer Gewinn in China, teilte BMW in München mit.

Die Gewinnmarge im Autogeschäft lag mit 9,0 Prozent im Zielkorridor - etwas unter der Marge im ersten Quartal des Vorjahrs, aber leicht über der Marge des Vorjahrs insgesamt. Im laufenden Jahr strebt BMW unverändert einen leichten Zuwachs beim Konzernergebnis vor Steuern sowie zwischen 8 und 10 Prozent Rendite im Autosegment an.

BMW Geschäftsbericht 2016

erstellt am 20.Apr.2017 | 13:46 Uhr