Freihandelsabkommen : Brexit-Urteil: Ökonom erwartet keine Kursänderung Londons

«Die meisten Abgeordneten sind zwar für einen Verbleib in der EU, sie dürften sich aber nicht über das Ergebnis der Volksabstimmung hinwegsetzen und den Weg für den Brexit am Ende freigeben», sagte Krämer in Frankfurt.

Nach einem Urteil des Supreme Courts muss das Parlament über die Austrittserklärung aus der Europäischen Union (EU) entscheiden.

Krämer erwartet, dass London weiterhin den Weg eines harten Brexit wählen wird - das Land also auch den EU-Binnenmarkt verlässt. Stattdessen dürfte Großbritannien mit der EU ein Freihandelsabkommen schließen.

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:11 Uhr

