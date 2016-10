Schwaches Lastwagengeschäft : Daimler nimmt Absatz- und Umsatzerwartungen zurück

Der Autobauer Daimler nimmt wegen einer Schwäche in Nordamerika seine Erwartungen an Absatz und Umsatz für den Konzern zurück. Bei den Erlösen rechnet Daimler nun nur noch mit dem Vorjahreswert von etwa 150 Milliarden Euro, wie der Konzern in Stuttgart mitteilte.