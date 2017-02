Börse in Frankfurt : Dax berappelt sich dank Siemens und US-Jobdaten

Zuletzt war die Stimmung der Anleger am Frankfurter Aktienmarkt in Sachen Donald Trump gekippt: Sahen sie ihn zu Anfang noch als Wirtschaftsförderer, so dominierte zuletzt die Sorge vor seiner Abschottungspolitik. Zur Wochenmitte erholen sich die Kurse.