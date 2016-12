Börse in Frankfurt : Dax bewegt sich wenig: Ruhe vor dem Jahreswechsel

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Der deutsche Aktienmarkt ist ein weiteres Mal kaum vom Fleck gekommen. Der Dax notierte prozentual nahezu unverändert bei 11 471 Punkten, nachdem er sich im Laufe des Tages nur in einer engen Spanne von rund 13 Punkten bewegt hatte.

Wie an den vergangenen Handelstagen blieb das Börsenumfeld extrem ruhig. Kurz vor dem Jahreswechsel befindet sich der Dax aber weiter auf dem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr. «Der deutsche Leitindex scheint 2016 doch noch versöhnlich abzuschließen», sagte Manfred Bucher von der BayernLB vor dem Hintergrund der Dezember-Rally. Seit dem Jahresbeginn gewann das Börsenbarometer fast 7 Prozent hinzu.

Der MDax ließ seiner Rekordjagd eine neue Bestmarke bei 22 177 Punkten folgen. Zuletzt notierte der Index mittelgroßer Werte mit plus 0,04 Prozent und 22 149 Zählern etwas darunter. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,13 Prozent höher bei 1812 Punkten. Für den EuroStoxx 50 hingegen ging es leicht nach unten.

Spitzenwert im Dax waren die Aktien von Thyssenkrupp, die in den vergangenen drei Wochen im Gegensatz zum Leitindex unter Druck gestanden hatten. Sie kletterten um 1,66 Prozent. Zu den Verlierern zählten dagegen die Aktien der Deutschen Bank, für die es um rund ein halbes Prozent nach unten ging. Anleger hatten hier nach der starken Kursentwicklung seit Ende September bereits Kasse gemacht.

In der hinteren Börsenreihe standen die Aktien des Dachziegel-Herstellers Braas Monier im Blick. Nach einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wiesen sie im Kleinwerte-Index SDax aber nur optisch einen deutlichen Abschlag von fast 9 Prozent auf. Die Maßnahme war ursprünglich zur Abwehr einer Übernahme durch den US-Baustoffkonzern Standard Industries gedacht. Mittlerweile wurde der Widerstand aber aufgegeben.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,00 Prozent am Vortag auf minus 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 142,49 Punkte. Der Euro-Bund-Future lag knapp mit 0,04 Prozent im Plus bei 164,15 Punkten. Der Kurs des Euro fiel mit zuletzt 1,0388 US-Dollar unter die Marke von 1,04 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0445 US-Dollar festgesetzt.

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 15:26 Uhr