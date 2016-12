Börse in Frankfurt : Dax bleibt nach US-Zinserhöhung in der Gewinnspur

Höhere Zinsen sind eigentlich schlecht für Aktienmärkte, da Anleihen und andere festverzinsliche Geldanlagen an Attraktivität gewinnen. Dennoch geht die Aufwärtsparty am deutschen Aktienmarkt auch nach der Zinserhöhung in den USA weiter.