Börse in Frankfurt : Dax geht nach Anstieg auf Jahreshoch die Puste aus

Der Optimismus in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat die Anleger am Dienstag bei Laune gehalten. Für einen Durchbruch nach der wochenlangen Lethargie am Aktienmarkt reichte aber auch das überraschend gute Ifo-Geschäftsklima nicht aus.

Nach dem Sprung auf ein Jahreshoch bei 10 827 Punkten notierte der Dax am Nachmittag noch 0,35 Prozent im Plus bei 10 798,37 Punkten.

Das Ringen mit dem wichtigen Widerstand um die 10 800-Punkte-Marke ging damit in eine neue Runde. Bereits zum Wochenstart war der deutsche Leitindex über diese Hürde gesprungen, hatte sich aber nicht darüber halten können.

Erst bei einem nachhaltigen Überwinden dieses Bereichs wäre laut dem Analysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel der Weg nach oben wirklich frei. Ein Anstieg bis auf mehr als 11 400 Zähler könnte dann durchaus nochmal realistisch werden, schrieb er in einem Marktkommentar.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Dienstag leicht. Hierzulande ging es für den Technologiewerte-Index TecDax um 0,36 Prozent auf 1774,22 Zähler nach oben. Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel hingegen angesichts deutlicher Verluste bei den Aktien von MTU und Brenntag um 0,29 Prozent auf 21 360,37 Punkte.

Spitzenreiter im Dax waren die Papiere der Deutschen Telekom mit einem Plus von 3,47 Prozent. Sie profitierten von einem freundlichen Branchenumfeld.

Den Deutsche-Bank-Aktien ging dagegen nach ihrer jüngsten Erholung die Luft aus. Sie knickten am Index-Ende um mehr als 3 Prozent ein.

Den zuletzt gut gelaufenen Aktien der Bayer-Kunststofftochter Covestro und des Triebwerksproduzenten MTU fielen trotz optimistischerer Jahresausblicke der Unternehmen um 2,83 Prozent beziehungsweise um 3,57 Prozent. Anleger dürften nach den jüngsten Kursgewinnen erst einmal Kasse gemacht haben.

Im TecDax berappelten sich die Anteilsscheine des LED-Industrieausrüsters Aixtron nach dem Kurseinbruch am Vortag ein Stück weit. Bei dem Unternehmen steht die Übernahme durch einen chinesischen Investor wegen Bedenken des Bundeswirtschaftsministeriums auf tönernen Füßen.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,14 Prozent am Vortag auf minus 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 143,38 Punkte und der Bund-Future gab um 0,01 Prozent auf 163,92 Punkte nach. Der Kurs des Euro sank auf 1,0860 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0891 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9182 Euro gekostet.

von dpa

erstellt am 25.Okt.2016 | 15:14 Uhr