Börse in Frankfurt : Dax gibt etwas nach

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Nach kräftigen Gewinnen am Freitag ist es am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart wieder abwärts gegangen. Der Dax sank bis zur Mittagszeit um 0,76 Prozent auf 10 500,42 Punkte.

Händler sprachen trotz der Verluste von einem ruhigen Tag. Insgesamt gesehen gehe es weiterhin in engen Handelsspannen mal nach oben und mal nach unten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,54 Prozent auf 21 205,23 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,72 Prozent auf 1763,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,74 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten im Dax zählten die Aktien der Commerzbank mit einem Plus von 0,88 Prozent zu den größten Gewinnern. Die Titel der Deutschen Bank stiegen um 0,78 Prozent. Das angeschlagene Geldhaus denkt laut Presseberichten über einen teilweisen Rückzug aus bestimmten Ländern nach. Die Deutsche Bank wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Eine Studie des Investmenthauses Mainfrist belastete im MDax die Anteilsscheine von Evonik. Sie fielen um 3,17 Prozent und waren damit größter Index-Verlierer. Der Preis für das Tierfuttereiweiß Methionin stehe angesichts neuer Anzeichen eines Angebotsüberhangs wieder unter Druck, schrieb Analyst Andreas Heine.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,10 Prozent am Freitag auf minus 0,07 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,09 Prozent auf 143,12 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 163,22 Punkte. Der Kurs des Euro lag am Nachmittag bei 1,0998 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1002 Dollar festgelegt.

Kurse der Deutschen Börse

von dpa

erstellt am 17.Okt.2016 | 15:07 Uhr