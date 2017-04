Börse in Frankfurt : Dax gibt kurz vor Ostern nach

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Viele Anleger waren bereits in den Osterferien, die Börse in Frankfurt öffnet erst wieder am Dienstag. Dementsprechend seien die Umsätze dünn gewesen, sagte ein Händler. Zudem ist die Unsicherheit angesichts zahlreicher Krisenherde wie Syrien oder Nordkorea hoch.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax sank um 0,04 Prozent auf 24 273,36 Zähler. Der Technologie-Index TecDax rückte indes mit plus 0,09 Prozent leicht auf 2022,64 Punkte vor.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 17:47 Uhr