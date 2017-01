Börse in Frankfurt : Dax holt nach jüngstem Kurssprung etwas Luft

1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Nach dem Kurssprung der vergangenen Tage ist dem Dax die Puste ausgegangen. Der deutsche Leitindex fiel am Ende um 0,29 Prozent auf 11 814,27 Punkte.

Im Laufe der Woche, in der er den frischen Schwung an den US-Börsen mitnahm und so von der Hoffnung auf eine Belebung der US-Wirtschaft unter Donald Trump profitierte, hat er aber um fast 1,6 Prozent zugelegt.

Zum Wochenschluss fehlte es den Börsen an weiterem Treibstoff, der auch nicht von frischen Konjunkturdaten aus den USA geliefert wurde. Das Wirtschaftswachstum hatte im Schlussquartal 2016 dort deutlich an Tempo verloren. Außerdem waren die Neuaufträge für langlebige Güter im Dezember überraschend gefallen. Analyst Ulrich Wortberg von der Helaba sprach aber von einem immer noch soliden Wachstum.

In der zweiten Börsenreihe schlossen die Indizes nur wenig bewegt, aber mit unterschiedlichen Vorzeichen. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax legte um 0,08 Prozent auf 22 881,12 Zähler zu, während es für die Technologiewerte im TecDax um 0,11 Prozent auf 1857,58 Punkte nach unten ging.

von dpa

erstellt am 27.Jan.2017 | 17:55 Uhr