Börse in Frankfurt : Dax macht Verschnaufpause

Der Dax hat seinen Konsolidierungskurs der vergangenen Handelstage in der neuen Woche beibehalten. Am späten Vormittag verlor der deutsche Leitindex 0,43 Prozent auf 11 549,17 Punkte, nachdem er in der ersten Woche des Jahres noch rund 1 Prozent gewonnen hatte.