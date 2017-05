Börse in Frankfurt : Dax setzt Rekordlauf mit Sprung über 12 600 Punkte fort

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Er setzte damit seinen zu Monatsbeginn wieder aufgenommenen Rekordlauf fort. Am Nachmittag stand der Leitindex 0,76 Prozent höher bei 12 623,63 Punkten. Ähnlich deutlich stieg auch der Leitindex der Eurozone, der Eurostoxx 50.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Konzerne, übersprang erstmals die Marke von 24 900 Punkte und legte am Nachmittag um 0,77 Prozent auf 24 927,89 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,48 Prozent auf 2126,89 Punkte.

Geschäftszahlen bewegten im Dax die Aktien von Infineon, Siemens, Adidas und BMW. So büßten Infineon 2,39 Prozent ein, nachdem der Halbleiterkonzern laut einem Börsianer «wenig inspirierende Quartalszahlen» vorgelegt hatte. Die Siemens-Aktien stiegen nach erwartet starken Geschäftszahlen um 0,30 Prozent auf 132,85 Euro. Der Auto- und Motorradbauer BMW verdiente im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr als vor einem Jahr, was den Aktien ein Plus von 1,16 Prozent bescherte.

Mit einem neuen Rekordhoch bei 188,95 Euro wurden die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers Adidas gefeiert. Zuletzt stiegen die Aktien als Dax-Favorit immer noch um 1,21 Prozent auf 184,35 Euro.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,13 Prozent am Vortag auf 0,16 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,17 Prozent auf 141,62 Punkte. Der Bund Future sank um 0,25 Prozent auf 161,12 Punkte. Der Euro wurde mit 1,0924 US-Dollar gehandelt. Tags zuvor hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0919 (Dienstag: 1,0915) Dollar festgesetzt.

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 15:07 Uhr