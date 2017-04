Börse in Frankfurt : Dax stabil: Vorsichtige Anleger am deutschen Aktienmarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Der Leitindex Dax hielt sich bis zur Mittagszeit mit plus 0,08 Prozent stabil bei 12 453,75 Punkten. Experten des Börsenstatistik-Magazins «Index-Radar» warnten angesichts der jüngsten Rekorde von Dax und MDax bereits vor «ersten schwachen Anzeichen einer Überhitzung».

Am Montag war dem Dax dank des europafreundlichen Ausgangs im ersten Präsidentschafts-Wahlgang in Frankreich der Befreiungsschlag aus seiner wochenlangen Lethargie gelungen. Bis zur Wochenmitte war er dann in kleinen Schritten bis auf 12 486 Zähler gestiegen, bevor er zu schwächeln begann. Sein Plus im Wochenverlauf beträgt aktuell rund 3,3 Prozent.

Der MDax verlor zur Mittagszeit 0,13 Prozent auf 24 637,60 Punkte. Der Technologie-Index TecDax stieg um 0,15 Prozent auf 2087,63 Zähler. Die Inflationsdaten aus der Eurozone hatten wie bereits diejenigen aus Deutschland am Vortag kaum Einfluss auf die Kurse.

von dpa

28.Apr.2017