Börse in Frankfurt : Dax steht still nach Rally

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es auch am Mittwoch vor Weihnachten ruhig angehen lassen. Der deutsche Leitindex trat in den ersten Minuten bei 11.464,74 Punkten nahezu auf der Stelle. Er bewegte sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit August 2015.