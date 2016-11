Börse in Frankfurt : Dax verliert: Anleger bleiben zurückhaltend

In dieser und in der kommenden Woche stehen wichtige Entscheidungen an, die den Aktienmarkt über Monate prägen könnten: Zum einen tagt die US-Notenbank Fed, zum anderen wählen die Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Die Anleger halten die Füße still.