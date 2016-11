Börse in Frankfurt : Dax weiter ohne klare Richtung

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Der Dax hat sich weiterhin nicht für eine klare Richtung entscheiden können. Der Leitindex pendelte in der ersten Handelsstunde zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten.

Zuletzt stand er moderat mit 0,16 Prozent im Plus bei 10 679 Punkten. Er stagnierte damit weitgehend auf seinem etwas schwächeren Niveau vom Vortag. Der erhoffte Sprung über die Marke von 10 800 Punkten ist weiterhin nicht in Sicht.

Auch die übrigen Indizes bewegten sich nur wenig: Für den MDax ging es knapp um 0,05 Prozent auf 20 686 Punkte nach unten, während der TecDax um 0,22 Prozent auf 1714 Punkte nachgab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand wiederum mit 0,19 Prozent im Plus bei 3037 Zählern.

Auch der üblicherweise durchaus marktbewegende Ifo-Geschäftsklimaindex blieb am Donnerstag ohne Auswirkungen. Analyst Orlando Rodrigues von der Privatbank Donner & Reuschel hatte zuvor aber schon bezweifelt, dass er für entscheidende Impulse sorgen wird. «Vielmehr bekommt man das Gefühl, dass das Referendum in Italien abgewartet wird», sagte der Experte. Bis dahin drohe der deutsche Markt weiterhin in seinem Winterschlaf zu verharren.

Bei den Einzelwerten zogen vor allem die Aktien von Thyssenkrupp die Blicke der Anleger mit Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf sich. Sie fielen um 0,73 Prozent, nachdem sie an den vergangenen beiden Handelstagen wegen einer verbesserten Branchenstimmung deutlich zugelegt hatten. Händler begründeten dies auf den ersten Blick mit einem enttäuschenden Ausblick. Auf Kritik stieß auch die Höhe der geplanten Dividende.

Der fortgesetzte Arbeitskampf mit den Piloten beschäftigte am Donnerstag abermals die Aktionäre der Lufthansa, deren Papiere um gut ein halbes Prozent nachgaben. Der Ausstand der Piloten sorgt dafür, dass am Donnerstag mehr als 900 Flüge ausfallen. Die Vereinigung Cockpit (VC) will ihren am Mittwoch begonnenen Streik außerdem nochmals ausdehnen. Auch am Freitag soll nun gestreikt werden.

von dpa

erstellt am 24.Nov.2016 | 10:41 Uhr