Nahles verteidigt Gesetz : Gewerkschaften streiten gegen Tarifeinheit

Ob Ärzte, Lokführer oder Fluglotsen - in der Ablehnung der neuen Tarifeinheit sind sich die Gewerkschaften einig. Arbeitsministerin Nahles kämpft in Karlsruhe persönlich um ihr Gesetz. Die Richter müssen tief ins Detail, denn in dem Konflikt betreten sie Neuland.